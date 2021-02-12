مقتل وإصابة 4 أفراد من الشرطة فى هجوم داعشى بكركوك

أفاد مصدر أمني عراقي، بأنه قتل أصيب 4 عناصر من الشرطة الاتحادية، بعد تعرضهم لهجوم من عناصر تنظيم داعش في داقوق بمحافظة كركوك.وقال المصدر لقناة "السومرية نيوز، اليوم الجمعة، "إن منتسبين اثنين في الشرطة الاتحادية قتلا وأصيب اثنان آخران بعد هجوم تعرضوا لهامن قبل عناصر تنظيم داعش في كمين بقضاء داقوق".