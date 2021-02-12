ليبيا.. الاتفاق على إجراء الانتخابات حال تعذر الاستفتاء على الدستور

توصل أعضاء لجنة المسار الدستوي الليبي، المجتمعين في مدينة الغردقة، على قاعدة دستورية تنص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في حال تعذر الاستفتاء على دستور دائم للبلاد.وبحسب ما نقلت صحف ليبية، صباح اليوم الجمعة، عن عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، وعضو اللجنة الدستورية بالغردقة عمر بوشاح، في ختام أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستورية، فإنه ستتم إحالة مشروع التعديل الدستوري لمجلس النواب لإقراره، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على قاعدة دستورية.وأوضح بوشاح أن التعديل الدستوري يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور مرتين، وفي حال رفضه يتم اعتماد القاعدة الدستورية التي اتفق عليها مجلسي النواب والدولة.وأشار بوشاح إلى أنه في حال تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور تحيل مفوضية الانتخابات أسبابها للمجلسين لإقرار القاعدة الدستورية المتفق عليها.وانطلقت أعمال الجولة الثالثة للمسار الدستوري، برعاية مصر وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في مدينة الغردقة، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور وفدي النواب والدولة الليبيين، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، ومسؤول المسار الدستوري بالبعثة الأممية للدعم في ليبيا.