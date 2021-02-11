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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«معيتيق» و«كوبيش» يتفقان على تنسيق مسارات حل الأزمة الليبية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:50 م
أحمد معيتيق
أحمد معيتيق
محمد عمر
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اتفق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، الخميس، مع المبعوث الأممي الى ليبيا، يان كوبيش على ضرورة التنسيق بين المسارات الثلاثة للحوار الليبي (السياسي، الاقتصادي، العسكري) الذي يجري برعاية المنظمة الدولية.

واستعرض معيتيق وكوبيش خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في ليبيا والخطوات المتخذة لحل الأزمة في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما اتفقا على ضرورة التنسيق فيما يخص المسارات الثلاثة.

ويجري المبعوث الأممي الجديد الى ليبيا سلسلة اتصالات مع المسؤولين بليبيا منذ توليه منصبه رسميا رئيسا للبعثة الأممية مطلع الشهر الجاري.

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