«معيتيق» و«كوبيش» يتفقان على تنسيق مسارات حل الأزمة الليبية

اتفق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، الخميس، مع المبعوث الأممي الى ليبيا، يان كوبيش على ضرورة التنسيق بين المسارات الثلاثة للحوار الليبي (السياسي، الاقتصادي، العسكري) الذي يجري برعاية المنظمة الدولية.واستعرض معيتيق وكوبيش خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في ليبيا والخطوات المتخذة لحل الأزمة في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما اتفقا على ضرورة التنسيق فيما يخص المسارات الثلاثة.ويجري المبعوث الأممي الجديد الى ليبيا سلسلة اتصالات مع المسؤولين بليبيا منذ توليه منصبه رسميا رئيسا للبعثة الأممية مطلع الشهر الجاري.