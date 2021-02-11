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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجلس الانتقالي بالسودان يطالب بسرعة تكوين المجلس التشريعي

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:20 م
مريم الصادق
مريم الصادق
محمد عمر
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شدد مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، الخميس، على ضرورة الاسراع في تعيين الولاة وتكوين المجلس التشريعي وعقد مؤتمر الحكم والإدارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لمجلس شركاء الفترة الانتقالية برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالقصر الجمهوري مساء اليوم بحضور ممثلى كافة الأطراف، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وقالت مريم الصادق المهدي الناطق الرسمي باسم المجلس وزيرة الخارجية، إن المجلس بدأ اجتماعه بتهنئة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد على إعلان حكومة الفترة الانتقالية الثانية، بتمثيل سياسي عريض من خبرات وطنية ذات رصيد نضالي مشهود، يعلن دعمه وتحمل المسؤولية معها.

وأوضحت المهدي أن المجلس ناقش الوضع الأمني الذي شهد انفلاتات فى عدد من مدن السودان مؤخرا، والعوامل الاقتصادية والسياسية التى تسببت فيه والأسباب التى فاقمته خاصة الجوانب القانونية، بما فيها إكمال قانون الحكم الولائي.

وأشارت وزيرة الخارجية الى أن المجلس شدد على ضرورة الإسراع فى تعيين الولاة وعقد مؤتمر الحكم والادارة، وقد كلفت لجنة لتحدد ولايات الهشاشة، ومعايير ولاتها كما تضع أسس التمثيل السياسى والنوعى فيها على أن ترفع اللجنة المعنية عملها بعد ٤٨ ساعة.

وقالت المهدي إن المجلس تناول خلال الاجتماع الوسطات الإقليمية والدولية التى تسعى لمنع نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا، وهى وساطات تجد الترحيب، والحرب غير مرحب بها ولا فائدة منها، معلنة الترحيب بالحديث والجلوس مع الطرف الآخر بعد وضع العلامات على الحدود المعلومة ١٩٠٢، وهذا هو الموقف الذى يقف عنده السودان بكلياته حكومة وشعبا.

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