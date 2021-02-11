معتز التوني يرفع شعار فركش «اللعبة.. ليفل الوحش».. الثلاثاء

يواصل صناع مسلسل "اللعبة.. ليلفل الوحش" تصوير مشاهد العمل على قدم ورأس وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة شاهد vib، الالكترونية، والمقرر عرضه مرة أخرى خلال شهر رمضان المقبل على شاشة mbc.وقال الفنان سامي مغاوري في تصريح لـ"الدستور" إن المخرج معتز التوني يستعد لرفع شعار فركش يوم الثلاثاء مقبل، مشيرًا إلى أنهم لم يتبقى لهم سوى يومان وهما الاثنين والثلاثاء، على أن يودع أبطال المسلسل اللوكيشن الخاص بالجزء الثاني بعدما حقق الجزء الأول نجاح كبير فور طرحه العام الماضي على قناة mbc مصر.مسلسل "اللعبة 2" كان قد عرض في موسم رمضان الماضي على شاشة إحدى الفضائيات العربية وحقق نجاح جماهيري كبير، وقرر الصناع تقديم الجزء الثاني والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني والمسلسل ومن تأليف فادي أبو السعود، وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.