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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد جنازة وعزاء الفنان علي حميدة

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:13 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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ودعت الساحة الفنية اليوم 11 فبراير أحد مطربيها الذين لهم قاعدة جماهيرية كبيرة وهو الفنان الراحل علي حميدة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض بعد اصابته بالسرطان.

موعد جنازة وعزاء الفنان علي حميدة

وقررت أسرة الفنان علي حميدة تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير غدا الجمعة بعد صلاة الظهر من أحد المساجد في مسقط رأسه بمرسى مطروح، ولم يستقروا حتى الآن على موعد محدد لاقامة العزاء حيث لم يصرحوا اذا كان العزاء يقتصر على تشييع الجثمان أم انهم سيقومون بإقامة عزاء واستقبال المعزين في يوم محدد.

أهم أغاني الفنان علي حميدة

واستطاع الفنان علي حميدة أن يفرض نفسه على الساحة الفنية بعدما حقق نجاحا كبيرا بأكثر من أغنيه له، والتي ثبتت في أذهان جمهوره حتى الآن، فمن منا لم يعرف أغنية "لولاكي" وتعاون خلالها مع الفنان حميد الشاعري الذي قام بتوزيعها عام 1988، والتي تعتبر سبب ذيع صيته بالوسط الفني وشهرته التي لازمته حتى وفاته اليوم الموافق 11 من فبراير.

لولاكي سبب نجومية علي حميدة

وتعتبر "لولاكي" سبب صنع نجومية علي حميدة حيث تم بيع أكثر من 6 ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم الشرقي وكذلك الغربي، واعتبرت هذه الكمية الهائلة من البيع برقم قياسي لم يسبق له مثيل، ولكنه اختفى بعد ذلك تدريجيا حتى عاد عام 2000.

أعمال علي حميدة الفنية

وأصدر علي حميدة بعد ذلك عدة ألبومات إضافية منها "كوني لي" و"ناديلي" وغيرها، ثم توجه للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائي له بعنوان "لولاكي" نسبة للنجاح المدمر الذي حققته هذه الأغنية، الأمر الذي دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم، وكذلك له فيلم آخر بعنوان "مولد نجم".

الفترة الأخيرة في حياة علي حميدة


وكان الفنان الراحل علي حميدة اقام في إحدى غرف مستشفى معهد ناصر وذلك لتلقي العلاج، بعدما تم نقله من مرسي مطروح الي القاهرة، وأجرى مسحة ذرية للوقوف على آخر تطورات حالته الصحية، والتي اكدت اصابته بالسرطان.

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