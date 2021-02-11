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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عبد المعطي حجازي

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:16 م
أحمد عبد المعطي
أحمد عبد المعطي
آلاء حسن
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تعرض الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، أمس الأربعاء، لأزمة صحية، أثناء سيره داخل شقته، ووقع على الأرض، وتعرض للإغماء.

وأوضح الشاعر سماح عبدالله، أن الوقعة التي تعرض لها حجازي جعلته غير قادر على الحركة، ويمكث حاليا في مستشفى دار الفؤاد، لإجراء بعض الأشعة والتحاليل، للاطمئنان على صحته، ومن المقرر أن يتم حسم التشخيص اليوم بعد ظهور نتائج الفحوصات.

أحمد عبد المعطي حجازي شاعر وناقد مصري، من مواليد محافظة المنوفية عام 1935، أسهم في العديد من المؤتمرات الأدبية في كثير من العواصم العربية، ويعد من رواد حركة التجديد في الشعر العربي المعاصر.

ترجمت مختارات من قصائده إلى الفرنسية والإنجليزية والروسية والإسبانية والإيطالية والألمانية، حصل على جائزة كفافيس اليونانية المصرية عام 1989، جائزة الشعر الأفريقي عام 1996 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 1997.

حفظ حجازي القرآن الكريم، وتدرج في مراحل التعليم حتى حصل على دبلوم دار المعلم عام 1950، ثم حصل على ليسانس علم الاجتماع من جامعة السوربون الجديدة عام 1978، وشهادة الدراسات المعمقة في الأدب العربي عام 1969.

شغل عدة مناصب كمدير تحرير مجلة "صباح الخير"، سافر إلى فرنسا، حيث عمل أستاذا للشعر العربي بالجامعات الفرنسية، ثم عاد إلى القاهرة ليعمل بتحرير جريدة الأهرام، ورأس لفترة طويلة تحرير مجلة "إبداع" التي تصدر عن الهيئة المصرية للكتاب.

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