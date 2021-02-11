فتاة ليبية.. تفاصيل أول قصة حب للراحل علي حميدة

توفى المطرب علي حميدة، منذ قليل، إثر إصابته بمرض السرطان عن عمر يناهز الـ55 عامًا.وكشفت مصادر لـ"الدستور"، عن قصة الحب الوحيدة التي وقع فيها حميدة، حيث كانت فتاة ليبية وقع في غرامها وكان ينوي الزواج منها منذ سنوات عديدة، لكنه واجه بعض الصعوبات الخاصة بإتمام هذه العلاقة واستمرارها.وأضافت المصادر أن هناك أفراد من أسرته كان لهم تأثير كبير على عدم إتمام هذه الزيجة وإنهائها، ليخضع حميدة في النهاية ويفترق الثنائي ليدخل بعدها في حالة حزن شديدة.