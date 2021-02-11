حفتر يستقبل رئيس المجلس الرئاسى الجديد فى بنغازى

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد.وأوضح الجيش الليبي في بيان اليوم أنه تم خلال اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الإنتخابات المنتظرة في ديسمبر.ويجري رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي محمد المنفي زيارة هي الأولى له إلى بنغازي بعد اختياره من قبل أعضاء الحوار السياسي الليبي في جنيف وذلك ضمن السلطة الانتقالية التي ستدير البلاد في الفترة الانتقالية وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال نهاية العام الجاري.