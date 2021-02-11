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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض
الخميس 11/فبراير/2021 - 05:00 م
علي حميدة
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توفي الفنان علي حميدة، قبل قليل، بعد صراع مع المرض.
وقال الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين: إن الفنان علي حميدة توفي منذ قليل بعد صراع مع المرض.
الكلمات المفتاحية
وفاة علي حميدة
على حميدة
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