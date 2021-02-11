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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شكري يشارك في اجتماع دولي بأثينا حول الأوضاع بشرق المتوسط

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:46 م
سامح شكري
سامح شكري
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يشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، في اجتماع وزراء خارجية عدد من الدول العربية والأوروبية في أثينا، للتباحث حول الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط، فضلًا عن إجراء مقابلات ثنائية مع عدد من نظرائه لمناقشة موضوعات التعاون الثنائي وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

وفى إطار التحضير للاجتماع، ناقش وزيرا خارجية مصر واليونان، العلاقات الثنائية، وكذلك عدد من الملفات الإقليمية التي تهم الجانبين، كما بحثا سُبل تطوير العلاقات الثنائية بما يتسق مع ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية إلى اليونان في نوفمبر 2020، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتذليل العقبات التي قد تواجه شركاتهما، كما بحثا تطوير التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة.

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