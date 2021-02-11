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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

السكك الحديد الألمانية تعلن عودة الحركة في 95% من خطوطها

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:07 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية عودة الحركة في أغلب خطوطها وذلك بعد القيود الهائلة التي شهدتها حركة النقل في الرحلات الإقليمية والدولية بسبب ظروف الطقس القارس البرودة.

وذكرت الشركة المملوكة للحكومة اليوم الخميس أن " نحو 95% من شبكة الطرق أمكن السير فيها مرة أخرى لكن مع قيود وتأخيرات كبيرة في كثير من الأحوال".

وأوضحت الشركة أن عوامل مثل الجليد وتجمد الأسلاك العلوية ودرجات الحرارة التي وصلت إلى 26 درجة تحت الصفر لا تزال تؤثر على أعمال الإصلاحات وإزالة الجليد مشيرة إلى أنه لا يزال في الوقت الراهن قيود كبيرة جدا في حركة السير على الصعيد الإقليمي.

ولفتت الشركة إلى أن آلافا من عامليها يعملون على مدار الساعة وقالت إن أطقم إزالة الجليد هرعت إلى المحطات أكثر من 22 ألف مرة كما تم نشر أكثر من 12 قطارا من قطارات النوم في المحطات بالإضافة إلى أنه تم إصدار نحو 2000 قسيمة سيارة أجرة وفندق حتى اليوم.

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