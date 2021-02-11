بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي خطوات جديدة للحد من سباق التسلح

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الخطوات الممكن اتخاذها من أجل الحد من سباق التسلح في العالم، بعد تمديد معاهدة (ستارت-3).وقال بوتين - في كلمة ألقاها بمستهل الاجتماع، وفقًا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية - إن الجانب الروسي كان يدعو واشنطن منذ وقت طويل إلى تمديد المعاهدة الخاصة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، مبديًا ارتياح موسكو إزاء تطبيق إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وعودها الانتخابية.وأضاف: "نرحب بهذا القرار تمديد المعاهدة، لكن الآن أقترح بحث خطوات أخرى ترمي إلى ردع سباق التسلح بشكل عام. دعونا نبدأ بالعمل".كانت روسيا والولايات المتحدة أعلنتا يوم 3 فبراير الجاري، عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة (ستارت-3) المبرمة بينهما بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة خمس سنوات.