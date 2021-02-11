رئيس بيلاروسيا: نمر بلحظات تشبه انهيار الاتحاد السوفيتي

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن بلاده اصطدمت بمشاكل وأحداث جدية، يمكن مقارنتها بانهيار الاتحاد السوفيتي.وأضاف لوكاشينكو - في كلمة أمام الشعب البيلاروسي، "نحن نمر بفترة جدية ومصيرية جدًا، ليس فقط بالنسبة لدولتنا، بل بالنسبة للشعب البيلاروسي بأكمله.وكانت هناك لحظات قليلة من هذا القبيل في تاريخ بلدنا، عندما كنا في قوام الاتحاد السوفيتي، وكذلك عندما نالت بيلاروس الاستقلال، ويمكن مقارنة الفترة الحديثة بانهيار الاتحاد السوفيتي وعواقبه".وأشار لوكاشينكو إلى أن بيلاروسيا تعرضت مؤخرًا لهجوم في غاية القسوة من الخارج، لافتًا إلى أنه "بالاعتماد على قوى داخلية معينة - لن أتحدث هنا عن عددها - جرت محاولات لإشعال ليست ثورة ملونة، بل تمرد بالاعتماد على مبدأ (الحرب الخاطفة).وكان يتوجب علينا الصمود مهما كان الثمن"، مشددًا على أن سنة 2021 ستكون سنة الحسم.