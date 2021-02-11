40% من البريطانيين يعانون ضعف الصحة أو مشاكل مالية

قالت هيئة السلوك المالي في بريطانيا اليوم الخميس إن أكثر من 40 بالمئة من البريطانيين يعانونمن صعوبات مالية أو من اعتلال صحتهم بما يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضي بفعل جائحة كوفيد-19.وقالت الهيئة في تقريرها عن مسح دوري إن 27.7 مليون من البالغين حاليا يعانون إما من انخفاض القدرة المالية أو الضعف الصحي أو أي ظروف سلبية أخرى ارتفاعا من 24 مليونا في فبراير 2020 وذلك قبل شهر من بدء العزل العام الأول الذي فرضته الحكومة لمكافحة الجائحة.وأضافت أنها تواصلت في المسح مع 16 ألف شخص في الفترة من أغسطس 2019 إلى فبراير 2020 وأجرت مسحا آخر شمل 22 ألفا في أكتوبر من العام الماضي.