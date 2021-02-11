الجيش اللبنانى: 3 انتهاكات بحرية إسرائيلية قبالة رأس الناقورة

كشف الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن ثلاثة انتهاكات إسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة جنوب البلاد.وقالت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، فى بيان أصدرته اليوم وأوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه تم، أمس الأربعاء، "تسجيل ثلاثة خروق بحرية من قبل زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلى للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 296 مترًا".وأضافت أنه "تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".وتخرق إسرائيل بشكل شبه يومى أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.