التشيك تسجل ثالث أعلى زيادة يومية في الإصابات جراء كورونا

سجلت جمهورية التشيك 9446 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتكون ثالث أعلى زيادة يومية في الثلاثةأسابيع الأخيرة، بحسب موقع راديو براغ إنترناشوال وبيانات جامعة جونز هوبكنز.وكشفت الإحصائيات أن الوفيات الجديدة المتعلقة بمرض كوفيد19- الذي يسببه المرض بلغت 145 حالة وفاة.وبلغ إجمالي الوفيات المتعلقة بالفيروس 17 ألفا و772 ووصل إجمالي الإصابات بكوفيد19- إلى مليون و55 ألفا و415 إصابة.