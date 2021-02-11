اعتقال مساعد مقرب من زعيمة ميانمار وعدد من كبار المسئولين

قال مسئول حزبي اليوم الخميس، إن مساعدًا مقربًا من زعيمة ميانمار التي أطاح بها الجيش أونج سان سو تشي أُلقي القبض عليه في موجة اعتقالات جديدة في أعقاب الانقلاب العسكري، فيما تتجه واشنطن صوب فرض عقوبات على المجلس العسكري في البلاد.وشغل مساعد سو تشي المعتقل تشاو تينت سوي منصب وزير مكتب مستشارة الدولة خلال حكم زعيمة ميانمار المدنية التي يحتجزها الجيش منذ انقلاب أول فبراير.ويعتبر تينت سوي ذراع سو تشي اليمنى، وكان أحد ممثليها في محادثات صعبة مع الجيش في الأيام التي سبقت الإطاحة بالحكومة المدنية.وقال تشي توي، عضو لجنة الإعلام في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي، إن تينت سوي وأربعة آخرين على صلة بالحكومة السابقة اقتيدوا من منازلهم خلال الليل فيما أُلقي القبض على كبار المسئولين في لجنة الانتخابات السابقة.ولم ترد السلطات في ميانمار حتى الآن على طلب للتعقيب، كما لم يتسن لرويترز التحقق من الاعتقالات المذكورة على نحو مستقل.