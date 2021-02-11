التخطيط تتفقد مشروعات تبطين الترع بقرى المنيا

يستأنف وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولته الميدانية بعدد من قرى محافظة المنيا، برئاسة كل من الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمهندس محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.وتشمل الجولة تفقد التدخلات التنموية من طرق بمعدل تنفيذ 100% ومياه 100% ووحدات صحية 100%، كهرباء 100%، وتأهيل منازل ومشروع تبطين الترع بقرى كفر المغربي، بني مسعود وبني وركان بمركز العدوة، إلى جانب متابعة مشروعات طرق بمعدل تنفيذ 100%، المياه 90%، وكوبري مخر سيل بنسبة 100% بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة.يشار إلى أن خطة الدولة للتنمية المستدامة للعام المالى 2020-2021 تتضمن استثمارات عامة لمحافظة المنيا بحوالى 4.1 مليار جنيه، منها 34% لقطاع الاسكان، 15% لبرامج التنمية المحلية وقطاع النقل 13%.