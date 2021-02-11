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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصدر بالصحة: «زايد» وجهت بحصر المراكز الطبية بالقرى لتطويرها

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:35 ص
زايد
زايد
سارة سعودي - فاتن خديوي
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كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بحصر عدد المراكز والوحدات الصحية في كافة القرى الريفية، للبدء في أعمال التطوير في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح بتطوير القرى الريفية.

وأوضح المصدر للدستور، أن الوزارة خصصت جزءا من الميزانية الخاصة بها لتطوير تلك المركز وجعلها على أحدث طراز مثل مستشفيات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أنها ستقوم بمتابعة أعمال التطوير أولا بأول للانتهاء سريعا منها .

وكانت قد وجهت وزيرة الصحة لإحلال وتجديد عدد من الوحدات والمراكز الصحية في عدد من المحافظات وشددت على سرعة الانتهاء من أعمال التجديد في أقرب وقت ممكن، في إطار بدء العمل بتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل بالتأكد من سير عملية تطوير كافة الوحدات الصحية بالقرى المدرجة ضمن المشروع، وكذلك تطوير المستشفيات المركزية التابعة لها هذه الوحدات، وفقًا لـ "أكواد" ومعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الربط المميكن بين جميع الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، مشددة على الالتزام بالمعدلات الزمنية المحددة.

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