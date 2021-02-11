«العربية»: تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيات إثيوبية

تجددت الاشتباكات بين الجيشين السوداني والإثيوبي على الشريط الحدودي بين البلدين ما أسفر عن سقوط قتلى،وغف ما نقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصادر خاصة.وأضافت المصادر، "أن الجيش السودان تمكن من طرد ميليشيات إثيوبية داخل أراضيه وتحرير مستوطنات تسفاي عدو ومشروع شويت بعمق 15 كيلومترا داخل الأراضي السودانية بعد معارك عسكرية استمرت 8 ساعات شاركت فيها قوات الاحتياطي".