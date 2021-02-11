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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة إنتاج اللقاحات «أسترازينيكا» تُسجل أرباحًا تتجاوز ضعف العام الماضي

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:03 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قالت أسترازينيكا الشركة البريطانية التي تنتج لقاحات مضادة لفيروس كورونا، اليوم الخميس، إنها سجلت العام الماضي أرباحا صافية بلغت 3.2 مليارات دولار، أي ما يزيد عن ضعف أرباحها في العام السابق بفضل مبيعات كبيرة لأدوية أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريو في بيان: إنه «على الرغم من التأثير الكبير للوباء، حققنا نموا من رقمين في الإيرادات».

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