قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيًا فى حملة واسعة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات شملت 11 فلسطينيًا، واعتدت بالضرب على آخرين، واستولت على مركبة في الخليل.وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم اعتقال 8 مواطنين من بيت أمر، واعتدت بالضرب على أهالي المعتقلين أثناء مداهمة منازلهم، وتعمدت تخريب ممتلكاتهم، واستولت على مركبة لأحد المواطنين، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل ومخيم العروب شمال الخليل، وفتشت عدة منازل في المنطقة الجنوبية من المدينة.