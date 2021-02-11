الاقتصاد الماليزي يسجل أسوأ أداء له منذ الأزمة الاقتصادية الآسيوية

عاد الاقتصاد الماليزي إلى الانكماش بسرعة خلال الربع الأخير من اللعام الماضي نتيجة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد ليسجل الاقتصاد أسوأ أداء سنوي له خلال العام الماضي منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1998.وسجل اقتصاد ماليزيا خلال الربع الأخير من العام الماضي انكماشا بمعدل 3.4% من إجمالي الناتج المحلي وهو الانكماش الفصلي الثالث على التوالي، كما يتجاوز توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وكانوا يتوقعون انكماش الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.1% فقط.وبلغ معدل انكماش اقتصاد ماليزيا خلال العام الماضي ككل 5.6% من إجمالي الناتج المحلي وهو أعلى معدل انكماش له منذ 1998 ويزيد عن توقعات الحكومة التي كانت تتراوح بين 3.5% و5.5% فقط.