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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تدعو واشنطن للكف عن استعراض السلاح في البحر الأسود

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:13 ص
السفن الحربية الأمريكية
السفن الحربية الأمريكية
وكالات
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دعت روسيا، الولايات المتحدة، للكف عن "الاستعراض المتهور للسلاح" في البحر الأسود، وذلك على خلفية تحركات السفن الحربية الأمريكية هناك، داعية واشنطن إلى بشؤونها في المياه الإقليمية للولايات المتحدة.

وذكرت السفارة الروسية لدى واشنطن في حسابها على "تويتر" وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن "السلام والأمن في البحر الأسود لا يحتاجان إلى تدخل خارجي"، مضيفة أنه "يبدو أن الأسطول السادس الأمريكي يسعى لإيجاد عدو في البحر الأسود، وهو يبحث عن ذريعة، والآن بشكل علني، لزيادة حضوره في المنطقة تحت غطاء المناورات العسكرية".

كانت القوات البحرية الأمريكية قد أعلنت أنها أجرت مناورات مشتركة مع القوات البحرية التركية في البحر الأسود يوم الثلاثاء الماضي، وأن المناورات كانت تهدف إلى التدريب على رصد الغواصات للعدو المفترض.

وشاركت في المناورات مدمرتا "بورتر" و"دونالد كوك"، إضافة إلى فرقاطتين تركيتين والطيران الحربي من الجانبين.

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