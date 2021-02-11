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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أعضاء الشيوخ الأمريكى: محاكمة ترامب «مقنعة»

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:49 ص
الشيوخ الأمريكى
الشيوخ الأمريكى
هدير سند
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وصف أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري القضية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دولاند ترامب بأنها "مقنعة" وذلك بعد مشاهدة فيديو جديد لأعمال الشغب في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

ولا يزال أمام الديمقراطيين مهمة شاقة لإدانة ترامب، في اليوم الثاني من محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب حيث أعلن ستة جمهوريين فقط وقوفهم إلى جانب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الخمسين للتصويت لصالح بدء المحاكمة.

وسيحتاج الديمقراطيون إلى ما لا يقل عن 17 صوتا من أعضاء الحزب الجمهوري من أجل تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب.

مع ذلك، وصف كل من السيناتورين الجمهوريين جون ثون وسوزان كولينز القضية المعروضة يوم الأربعاء بأنها "مقنعة".

ووصف ثون أداء فريق الادعاء من الحزب الديمقراطي بالفعال للغاية وقال: "أعتقد أنهم كانوا فعالين للغاية،" مضيفا: "كان لديهم عرض تقديمي قوي تم تجميعه بطريقة أعتقد أنها تجعله مقنعًا جدًا".

وأضاف ثون: "أعتقد أنهم قاموا بعمل جيد في وضع النقاط على الحروف من خلال دفوعاتهم بالرجوع لحساب ترامب على تويتر، وأعتقد أنني قلت إنهم قاموا بعمل فعال بالعودة إلى الوراء عدة أشهر وعرض هذا السجل العام ".

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