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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 11-2-2021

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:06 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يواصل سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس الموافق 11-2-2021، استقراره خلال التعاملات الصباحية، إذ بلغ متوسط العملة الكويتية للشراء 51.50 جنيه وللبيع 51.96 جنيه، وفقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية، مقابل ارتفاع نسبي لسعر العملة الكويتية بالسوق العالمي لتسجل 3.1 دولار.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم خلال فترة التداولات الصباحية في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 51.30 جنيه وللبيع 48.37 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.95 جنيه وللبيع 47.59 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.89 جنيه وللبيع 51.49 جنيه، كما بلغ سعر الدينار في البنك الأهلي المصري للشراء 51.95 جنيه وللبيع 48.81 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 47.56 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم


وفي البنك التجاري الدولي تراجعت العملة الكويتية أمام الجنيه لتسجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.81 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.91 جنيه وللبيع 48.62 جنيه، وفي بنك القاهرة انخفض الدينار الكويتي ليسجل للشراء 51.90 جنيه وللبيع 48.90 جنيه، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.48 جنيه وللبيع 48.32 جنيه.

الدينار الكويتي
كما شهد سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا أمام الجنيه في بنك الإمارات دبي الوطني ليسجل للشراء 51.80 جنيه وللبيع 48.50 جنيه، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 51.51 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 51.97 جنيه وللبيع 47.67 جنيه، كما استقر الدينار اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 51.95 جنيه وللبيع 51.59 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.84 جنيه وللبيع 47.24 جنيه، أما في البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.95 جنيه وللبيع 47.88 جنيه.

سعر برميل النفط الكويتي


وعلى صعيد آخر، شهد سعر النفطي الكويتي ارتفاعًا ملحوظًا ليسجل سعر برميل النفط الكويتي 74 سنتا ليبلغ 61.13 دولار في تداولات أمس الأربعاء مقابل 60.39 دولار في تداولات يوم الإثنين الماضي، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي المقابل، واصل سعر خام البرنت ارتفاعه في الأسواق العالمية ليسجل 53 سنتا ويبلغ 61.06 دولار للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا ليبلغ 58.36 دولار للبرميل.

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