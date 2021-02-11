رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: مدرستان مصريتان تحققان مركزًا عالميًا فى الكيمياء

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:54 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أعلن تصينف مدرستين مصريتين من ضمن الـ15 مدرسة الأوائل على مستوى العالم وهما مدرسة القليوبية الثانوية بالعبور (STEM) والمدرسة الداخلية الثانوية ببلقاس (STEM)، وذلك لمشاركتهما في تحدي الجدول الدوري للكيمياء عام 2020.

بدوره، أعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن سعادته البالغة بتواجد مدرستين مصريتين في هذه القائمة لأنه دليل على شغف الطالب المصري ونبوغه في مجال الكيمياء.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية سوف يقوم بإهداء المدارس الفائزة ملصق الاتحاد موقع عليه من فائزين بجائزة نوبل في الكيمياء تقديرا منه لنبوغ طلاب هذه المدارس وشغفهم بعلم الكيمياء.


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«التعليم»: مدرستان مصريتان تحققان مركزًا عالميًا فى الكيمياء

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

الصحة: 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و53 حالة وفاة

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

الصور

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

image description

إعادة العمل بفرع بنك الإسكندرية بمركز البداري بعد توقفه

image description

سحب وإخلاء 4 قطع أراضى مخالفة بدمياط

image description

جامعة دمياط تستعد للفصل الدراسي الثاني

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

الأكثر قراءة

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

«أمن الدقهلية» يكشف حقيقة وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش بقرية أوليلة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بشأن تأجيل الدراسة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

موريتانيا تحظر استيراد الدواجن من الجزائر لتفشى إنفلونزا الطيور

موريتانيا تقلص ساعات حظر التجوال

زلزال يضرب بالقرب من المحيط الهادئ

إشبيلية يفوز على برشلونة 2-0 فى ذهاب نصف نهائى كأس إسبانيا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

الليلة.. انطلاق حفلات عيد الحب بأوبرا القاهرة والإسكندرية

خطوط للنشر تطرح ديوان «أيها الهواء.. يا قاتلى» لشربل داغر

«آيل للصمت».. ديوان جديد للشاعرة عزة رياض عن دار الأدهم

الليلة.. «القومية للفنون الشعبية» تضىء قبة الغورى مجددًا