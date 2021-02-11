«التعليم»: مدرستان مصريتان تحققان مركزًا عالميًا فى الكيمياء

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أعلن تصينف مدرستين مصريتين من ضمن الـ15 مدرسة الأوائل على مستوى العالم وهما مدرسة القليوبية الثانوية بالعبور (STEM) والمدرسة الداخلية الثانوية ببلقاس (STEM)، وذلك لمشاركتهما في تحدي الجدول الدوري للكيمياء عام 2020.بدوره، أعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن سعادته البالغة بتواجد مدرستين مصريتين في هذه القائمة لأنه دليل على شغف الطالب المصري ونبوغه في مجال الكيمياء.والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية سوف يقوم بإهداء المدارس الفائزة ملصق الاتحاد موقع عليه من فائزين بجائزة نوبل في الكيمياء تقديرا منه لنبوغ طلاب هذه المدارس وشغفهم بعلم الكيمياء.