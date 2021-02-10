إيبارشية هولندا تواصل بث برنامج «أسرتي أيقونة بالكنيسة»

تواصل إيبارشية هولندا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا أرساني، أسقف الإيبارشية بث حلقات برنامجها الأسبوعي "أسرتي أيقونة بالكنيسة".وجاءت الحلقة الأحدث بالبرنامج بعنوان "العروسين أمام هيكل الله"، الذي ناقشت قدسية الزواج في المسيحية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.