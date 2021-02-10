أول تعليق من يحيى الفخراني على شائعة اعتزاله

نفى الفنان الكبير يحيى الفخراني عضو مجلس الشيوخ، حقيقة اعتزاله بعد تغريدة مزيفة منسوبة إليه من أحد الحسابات على موقع التدوينات القصيرة (تويتر).وقال الفخراني، لـ«الدستور»: "بالطبع هذا الحساب مزيف، وليس لدىّ حسابات باسمي على منصات التواصل الاجتماعي".وجاء في التغريدة: "صباح الخير.. أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي"، وهو ما أصاب الجمهور بخيبة أمل، وأثارت التدوينة حالة من البلبلة.