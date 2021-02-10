أول تعليق من يحيى الفخراني على شائعة اعتزاله
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:33 م
محمد قدريطباعة
نفى الفنان الكبير يحيى الفخراني عضو مجلس الشيوخ، حقيقة اعتزاله بعد تغريدة مزيفة منسوبة إليه من أحد الحسابات على موقع التدوينات القصيرة (تويتر).
وقال الفخراني، لـ«الدستور»: "بالطبع هذا الحساب مزيف، وليس لدىّ حسابات باسمي على منصات التواصل الاجتماعي".
وجاء في التغريدة: "صباح الخير.. أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي"، وهو ما أصاب الجمهور بخيبة أمل، وأثارت التدوينة حالة من البلبلة.
وقال الفخراني، لـ«الدستور»: "بالطبع هذا الحساب مزيف، وليس لدىّ حسابات باسمي على منصات التواصل الاجتماعي".
وجاء في التغريدة: "صباح الخير.. أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي"، وهو ما أصاب الجمهور بخيبة أمل، وأثارت التدوينة حالة من البلبلة.