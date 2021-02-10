البابا تواضروس يترأس اجتماعه الأسبوعي بالمقر البابوي

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبي.ويذاع الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا من المقر البابوي بالقاهرة دون حضور شعبي، من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة "COC" على منصات التواصل الاجتماعي.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، الذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.