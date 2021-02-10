«وفد بورسعيد» يؤيد قرارات رئيس الحزب حفاظا على وحدة الصف

أعلن حزب الوفد ببورسعيد برئاسة محمد ناجى تأييد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ فيما اتخذ من قرارات هدفها الحفاظً على الوفد كجزء من النظام السياسي في مصر وممثلا للمعارضة الوطنية الشريفة، وليظل الوفد هو بيت الأمة وبيت الوطنية المصرية الصادقة المخلصة لتراب هذا البلد وثوابت وتقاليد وقيم حزب الوفد ومن أجل أن يظل الوفد في صدارة المعارضة الوطنية الشريفة التي تقوم على أساس موضوعي بناء، مع الحفاظ على ثوابت الحزب وقيم وتقاليد بيت الأمة.وقال الوفد ببورسعيد أفي بيان: "لن ننساق وراء أية تكتلات أو جبهات وكل ما يهمنا هو الحفاظ على استقرار الحزب ونحترم الشرعية وبعيدين تماما على أية صراعات ذات أغراض شخصية، ومع الحفاظ على وحدة الحزب ومؤسساته، وما أتخذ من قرارات صدرت من رئيس الحزب فهو صاحب القرار فيها ومفوض من كل أعضاء الحزب باتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على هذا الكيان دون المساس به أو هز صورته في الشارع المصري واتخذ بناء على دراسة وتفهم لكل الأوضاع ومن كافة النواحي، ويأمل أعضاء الوفد ببورسعيد بإعادة تنظيم الحزب من الداخل والبدء في مرحلة جديدة تتطلب بناء معارضة قوية وهادفة وليس هادمة وداعمة للاستقرار الوطني".كان رئيس الوفد قد أصدر قرارًا، أمس الثلاثاء، بفصل تسعة أعضاء من الهيئة العليا للحزب، وهم: ياسر الهضيبي، وحسين منصور، ومحمد عبدالعليم داود، وطارق سباق، ومحمد عبده، وحمدان الخليلي، ومحمد حلمي سويلم، وحاتم رسلان، ونبيل عبدالله، بالإضافة إلى محمد مجدي فرحات الشهير بـ"محمد أرنب"، رئيس لجنة الشباب لحزب الوفد في القاهرة.