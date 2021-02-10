على مدار الأسابيع الماضية يستمر طلاب الصف الثالث الثانوي في تسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم تمهيدا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 عبر الموقع الرسمي.

ودعت المدارس طلاب الصف الثالث الثانوى العاديين، والمؤجلين، والمنازل أو الراسبين الذين لم يتلقوا إخطارات توضح الإيميل وكلمة السر المطلوبة لملء بيانات الاستمارة الإلكترونية للتقدم إلى امتحانات الثانوية العامة بضرورة الذهاب لمدير المدرسة واستلام الإيميل وكلمة السر بشكل عاجل، أو الدخول عبر على الحساب المدرسي الموحد office365.emis.gov.eg والحصول عليه من خلاله.

خطوات تحرير استمارة الثانوية العامة 2021

يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

يقوم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة السر ثم الضغط على تسجيل الدخول.

تظهر استمارة الثانوية العامة وبها بيانات الطالب فيقوم بالتأكد من صحة الاسم والشعبة واللغات ويستكمل بياناتها ويضيف إليها الصورة الشخصية.

موعد بدء تسليم استمارة الثانوية العامة الورقية 2021

ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتفعيل خاصية طباعة الإستمارة الإلكترونية على الطالب أن يقوم بطباعة نسختين منها، لتسليمها للمدرسة عند كتابة الاستمارات الورقية في شهر مارس.

ويجب ارفاق إيصال استمارة الثانوية العامة وصورتين من قيمة الإيصال 202 جنيه (بريد)، صورة إيصال المصروفات المدرسية 500 جنيه (بريد)، وصورة إيصال تأمين التابلت 100 جنيه (بريد) ، و4 صور شخصية 6/4 مع التنبيه بكتابة الاسم رباعي بالكمبيوتر أسفل الصورة، وعدد صورة بطاقة ولى الأمر، وشهادة ميلاد الطالب، وصورة إيصال تأمين التابلت.

اخر قرارات وزير التربية والتعليم

يستعد الطلاب وأولياء الأمور لإعلان وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل استكمال العام الدراسي الحالي 2020/2021 والتي سوف يعلنها وزير التربية والتعليم يوم الأحد الموافق 14/2/2021.

وكان انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، أنباء تزعم إلغاء إجازات المدرسين وكل القوة في المدارس، اعتبارا من ١٤ فبراير الحالي، استعدادا للتيرم التاني وامتحانات التيرم الأول.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن للمدارس نهائيا، مضيفا أنه يحق لكل محافظ في محافظته أن يصدر مثل هذا القرار في مدارس محافظته ، إذا كان ذلك يتناسب مع العمل في محافظاتهم.