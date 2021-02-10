رسميًا.. موعد امتحانات الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني 2021 الترم الأول

موعد امتحانات الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني 2021 الترم الأول رسميا

حدد رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني يوم 20 فبراير الجاري موعدا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول على أن تعلم الجامعة الجداول النهائية الامتحانات في بداية الأسبوع المقبل، وكانت اللجنة العليا الموكلة بإدارة أزمة كورونا المستجد كوفيد 19 قد أتخذت قرارًا بتأجيل الامتحانات إلى عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي وذلك لمنع انتشار الفيروس القاتل بين الطلاب وأولياء أمورهم والذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية.





الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء الامتحانات

وضعت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لضمان عدم انتشار الفيروس القاتل بين الطلاب أثناء انعقاد الامتحانات حيث يتم اختبار درجات حرارة الطلاب قبل دخولهم إلى الجامعة باستخدام كواشف حرارية وتوفير مطهرات الأيادي داخل جميع أركان الجامعة لتعقيم أيادي الطلاب وتجهيز قاعات امتحانات وفقا للتباعد الاجتماعي وتوفير غرفة عزل طوارئ للحالات المشتبه فيها أثناء الامتحانات.





التعليم عن بعد في الجامعات المصرية وأزمة كورونا

بدأ جميع الجامعات بالفعل تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة حيث تم تحديد موعد امتحانات الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني 2021 الترم الأول رسميا يوم 20 فبراير، وذلك عقب الانتهاء من المناهج الدراسية إلكترونيا عبر المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا ليتمكن الطلاب من الاطلاع على مناهجهم الدراسية.





اقرأ أيضاً



