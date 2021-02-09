موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:49 م
هبه محمدطباعة
ترتفع عمليات البحث يوميًا على جوجل من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021، عقب إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إنه سيتم إعلان موعد امتحانات الصف الأول والثانوي الثانوي وتفاصيل عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 14 فبراير المقبل، وذلك من خلال مؤتمر صحفي في ديوان الوزارة.
هل سيتم استبدال الامتحانات بالأبحاث للترم الأول؟
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، على إستكمال العام الدراسي تحت أي ظرف، وذلك بعد أن توقفت الدراسة لجميع المراحل الثانوية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوقفت الدراسة خوفًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور من العدوى، وأضاف وزير التربية والتعليم: بعدم حذف أجزاء من المناهج وأنه سيتم تقييم الطلاب من خلال عقد امتحانات، وأوضح على أن لا يوجد نيه لعودة الأبحاث العلمية من جديد أو حتى إلغاء الامتحانات.
وكانت توقفت الدراسة الفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوقفت الدراسة خوفًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور من العدوى.
ونظرًا لاستمرار عمليات البحث من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، يعرض لكم " الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي.
موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام عقب العودة للمدراس 20 فبراير الجاري، ويستأنف العام الدراسي 20 فبراير 2021، عقب الإنتهاء من إجازة الفصل الدراسي الأول التي بلغت نحو 36 يومًا، حيث بدأت 16 يناير الماضي.
موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي، أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام سيؤدون امتحانات الترم الأول إلكترونيًا على التابلت من المدرسة، موضحة الوزارة أنه سيتم إعلان جدول للإمتحانات يوم 20 فبراير 2021.
وكانت توقفت الدراسة الفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوقفت الدراسة خوفًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور من العدوى.