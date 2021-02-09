وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، على إستكمال العام الدراسي تحت أي ظرف، وذلك بعد أن توقفت الدراسة لجميع المراحل الثانوية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوقفت الدراسة خوفًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور من العدوى، وأضاف وزير التربية والتعليم: بعدم حذف أجزاء من المناهج وأنه سيتم تقييم الطلاب من خلال عقد امتحانات، وأوضح على أن لا يوجد نيه لعودة الأبحاث العلمية من جديد أو حتى إلغاء الامتحانات.

ونظرًا لاستمرار عمليات البحث من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، يعرض لكم " الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي.

موعد امتحان أولى وثانية ثانوي للفصل الدراسي الأول 2021

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام عقب العودة للمدراس 20 فبراير الجاري، ويستأنف العام الدراسي 20 فبراير 2021، عقب الإنتهاء من إجازة الفصل الدراسي الأول التي بلغت نحو 36 يومًا، حيث بدأت 16 يناير الماضي.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي، أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام سيؤدون امتحانات الترم الأول إلكترونيًا على التابلت من المدرسة، موضحة الوزارة أنه سيتم إعلان جدول للإمتحانات يوم 20 فبراير 2021.وكانت توقفت الدراسة الفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتوقفت الدراسة خوفًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور من العدوى.