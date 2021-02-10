روسيا تجري التجارب النهائية لتطوير لقاح ضد كورونا

أعلنت مستشارة رئيس هيئة الرقابة الزراعية الروسية، يوليا ميلانو، الأربعاء، أن التجارب النهائية جارية لتطوير لقاح ضد العامل المسبب لفيروس كورونا المستجد لدى الحيوانات، وأن الهيئة تخطط للإعلان عنه في شهر أبريل القادم.وقالت ميلانو في تصريحات تليفزيونية نقلتها وسائل إعلام روسية في شهر أبريل سنكون مستعدين للإعلان عن إنتاج لقاح، عندما ننتهي من جميع المراحل اللازمة".ووفقًا للمستشارة الروسية، فإن المرحلة الأخيرة من تطوير اللقاح جارية الآن، وهي مخصصة لجميع الحيوانات المعرضة للإصابة، خاصة الحيوانات آكلة اللحوم، مشيرة إلى أن الدراسات أجريت على القطط والقوارض والثعالب القطبية والكلاب. ومن بين الحيوانات الأليفة، الكلاب وهي أقل حساسية، والقطط وهي أكثر حساسية.وأضافت: "حتى الآن، أظهرت الدراسات أن جميع حيوانات الاختبار التي تم تطعيمها بالعقار الأكثر مقاومة أظهرت 100 بالمئة من إنتاج الأجسام المضادة. وبرأينا، هذه نتيجة مهمة جدًا".وبينت أنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول تكرار التطعيمات، كما في حالة اللقاح للبشر، حيث لم يمر وقت كافٍ، منوهة إلى أن الحيوانات التي تم تطعيمها في يونيو من العام الماضي، لا تزال لديها استجابة مناعية.وفي وقت سابق، أعلن رئيس هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الفيدرالية الروسية (روس سيلخوز نادزور)، سيرجي دانكفيرت، أن اللقاح سيكون مخصصًا للحيوانات شديدة الحساسية مثل القطط والقندس.ومن المخطط أن يوصى بالدواء في المقام الأول لمزارع الفراء، حيث تمت تربية الحيوانات المعرضة لعدوى جديدة على نطاق صناعي وحيث يكون انتقال فيروس كورونا المستجد بين الأنواع ممكنا.