بدء إزالة الألغام تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي في ليبيا

بدأت فرق الهندسة العسكرية التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية، اليوم الأربعاء، إزالة الألغام ومخلفات الحرب تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد.وقال الناطق باسم غرفة سرت الجفرة التابعة للوفاق عبدالهادي دراه، اليوم، إن عمليات الإزالة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" واللجان الفرعية في سرت بدأت اليوم بعد تزويد فرق الهندسة بالمعدات اللازمة والتجهيزات الخاصة بالهندسة العسكرية، حسب قناة "ليبيا الأحرار" الليبية.وكانت اللجنة العسكرية المشتركة قد أعلنت، في وقت سابق، أن أعضاء اللجنة الفرعية من الطرفين من الهندسة العسكرية والضباط الميدانيين؛ وضعوا خطة لنزع الألغام وحماية المواطنين تمهيدا لفتح الطريق الساحلي الرابط شرق وغرب البلاد.