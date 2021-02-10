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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بينها منحة ومشروعات.. «الوزراء» يوافق على 4 قرارات جمهورية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:28 م
مصطفى مدبولي،
مصطفى مدبولي،
محمد إبراهيم
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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة، في ظل تفشي فيروس "كورونا"، بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، والمُوقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية"، والمُوقعة في القاهرة بتاريخي 23 و24 ديسمبر 2020.

ويهدف مشروع الشراكة إلى توفير فرص عمل تحفيزًا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية في مصر، وذلك من خلال توفير فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني، وتتمثل هذه المساحات في 500،91 فدان ناحية منطقة جعل (أم الرويسات) بمركز بئر العبد، ومساحة 498،93 فدان تقريبا، ناحية منطقة وادي حريضين بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة، ومساحة 500،46 فدان تقريبا ناحية منطقة أبو عويقلية بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 10321،94 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد (يُستزرع منها مساحة 6000 فدان لها مقنن مائي متاح)؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات زراعية وحيوانية.

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