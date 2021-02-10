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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ممول خلية «داعش العجوزة»: شاركت في تجمهرات مسجد الحصري

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:44 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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اعترف المتهم الثاني عشر أحمد محمد عفيفي عوض، المتهم الثاني في أمر الإحالة، في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ "داعش العجوزة"، بحيازته سلاحا ناريا "بندقية آلية" وتمويله لجماعة إرهابية بأموال مع علمه بأغراضها.

وقال المتهم أنه التزم دينيا في غضون عام 2011، وفي إطار هذا الالتزام تعرف على المتهم الأول والرئيسي في القضية مصطفى عبدالهادي، في عام 2012، وفي أعقاب أحداث 30 يونيو 2013 شارك معه في تجمهرات مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وأحرز خلالها سلاح آلي بغرض استخدامها تجاه معارضي التجمهرات، مضيفا أنه في غضون عام 2015، وقف من المتهم الأول بارتباط آخر من المشاركين بحقول القتال في سوريا، فسلمه سلاحه الناري لبيعه وأمد بثمنه جماعة داعش بدولة سوريا.

كما اعترف باضطلاع المتهم الأول بعقد لقاءات تثقيفية له، تضمنت ترسيخا لقناعته للأفكار القائمة عليها جماعة داعش وأمده خلالها بوحدات تخزين حوت مواد وإصدارات تلك الجماعة، ووقف على حضور كل من المتهمين الرابع والسادس بأمر الإحالة، اللقاءات التثقيفية التي تم عقدها، وقناعتهما بذات الأفكار، وأنه في إطار سعيه للالتحاق بصفوف تلك الجماعة بدولة سوريا، أمده المتهم الأول بأموال بلغت قيمتها 5 آلاف جنيه لتسهيل التحاقه بها، واضطلاع المتهم الأول بإنهاء الإجراءات اللازمة لسفره لدولة سوريا عبر تسلله لدولة السودان عبر الحدود الجنوبية للبلاد.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمون في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعماله،ا والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحد الوطنية والسلام الاجتماعي، والأمن القومي.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وأيضا حاز المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الإرهابية الداعية لاستخدام العنف، لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام اليها.

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