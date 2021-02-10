أشتية يدعو المجتمع الدولى لدعم جهود إجراء الانتخابات الفلسطينية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى دعم جهود إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة بعد يوم من اتفاق الفصائل على آلياتها.وحث أشتية، في بيان عقب اجتماعه في مدينة رام الله مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام لدي الشرق الأوسط تور وينسلاند، على توفير مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات الفلسطينية لضمان سيرها على أكمل وجه.وحسب البيان، بحث أشتية مع المنسق الأممى آخر التطورات السياسية والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية فى الثانى والعشرين من مايو المقبل.وأعرب رئيس الوزراء الفلسطينى عن تفاؤله وترحيبه بـ"النتائج الإيجابية" لاجتماعات الفصائل الفلسطينية التي اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس، والمضى قدمًا فى إنجاح إجراء الانتخابات.وأكد أشتية أن مخرجات اجتماعات الفصائل في القاهرة "سيكون لها ما بعدها من حيث إسهامها في تصليب الموقف الوطني وطى صفحة الانقسام، وإكساب الحالة الوطنية المزيد من المناعة في مواجهة التحديات".