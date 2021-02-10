لتعديهما على بعضهما لفظيا.. مجازاة مسؤولين سابق وحالي بـ«التضامن»

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء سابقًا، بغرامة تعادل 10 أيام من أجره الوظيفي، وخصمت أجر 10 أيام من راتب كبير أخصائيين بمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، لما نُسب إليهما بالتعدي بالقول علي بعضهما البعض.صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تهمة التعدي علي الثاني بالقول، فيما تحدث الثاني مع الأول بأسلوب غير لائق حال كون الأول هو رئيسه الأعلى في مكالمة هاتفية.وثبت من التحقيقات تعدي الأول علي الثاني بالقول، وتحدث الثاني مع الأول بأسلوب غير لائق، وأقر المحال الثاني الشاكي، أنه صدر قرار بنقله من مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء إلي مكتب التأهيل الاجتماعي برفح بالعريش، فذهب إلي مكتب المدير العام، المحال الأول لتوقيع خط السير منه فرفض.واستطرد المحال أنه لا توجد خلافات سابقة بينه وبين المشكو في حقه، وأقر الشهود بشهادة مطابقة لهذا الحديث.وثبت لدي المحكمة قيام كلًا منهما بتبادل التعدي بالألفاظ غير اللائقة وهو الأمر الذي يخل بكرامة الوظيفة التي يشغلها كل منهما، ويهدم أسس التوقير والاحترام الواجب بينهما، فحادا عن جادة الصواب بهذا المسلك المعيب فكان وجوب مجازاتهما عن هذا المسلك في يقين المحكمة حتمًا مقضيًا.