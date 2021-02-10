أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية يتهمون طهران بمسؤولية إسقاطها

جدد أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في طهران، اتهامهم لطهران بالمسؤولية عن تلك الفاجعة.جاء ذلك بعد أن ظهر جديد مفاجئ، اليوم الأربعاء، في قضية الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، العام الماضي، وعلى متنها 176 راكبًا، فوق العاصمة طهران، وتجديد أهالي الضحايا اتهامهم لطهران بالمسؤولية عن تلك الفاجعة.فعقب ساعات قليلة من كشف شبكة "سي بي سي" الكندية أن الحكومة الكندية وأجهزة المخابرات تدرس تسجيلًا صوتيًا مسربًا، يرجح أنه لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة، يتحدث فيه عن احتمال استهداف متعمد للطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري، وجه أهالي ضحايا الطائرة سؤالًا للحكومة الكندية، قائلين: "بعد التسجيل الصوتي لظريف هل ستعتبر كندا الحادث عملًا إرهابيًا؟".