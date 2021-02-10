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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سول تقدم اختبارات كورونا مجانية للكلاب والقطط

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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تقدم العاصمة الكورية الجنوبية سول اختبارات فيروس كورونا مجانية للحيوانات الأليفة التي ثبتت إصابة
أصحابها بفيروس كورونا، حيث سوف يكون كلب سبانيل أول من يخضع للاختبار في سول اليوم الأربعاء.

وقال صاحب الكلب إن الكلب كان يعاني من حمى وسيلان في الأنف، بحسب ما قاله مسؤولو المدينة.

وقد قام طبيب بيطري باختيار الكلب وإخضاعه للاختبار، ولكن لم تظهر النتائج بعد.

وقال مسؤولو المدينة "بما أنه لا يوجد دليل على انتقال فيروس كورونا من الحيوانات إلى الانسان، فإنه سوف يتم وضع الحيوان الذي تثبت إصابته بالفيروس في الحجر الصحي بالمنزل لمدة 14 يوما، وبعد ذلك يمكنه الخروج".

وقال متحدث إن الاختبار المجاني سوف يتم فقط للحيوانات التي أصيب أصحابها بفيروس كورونا.

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