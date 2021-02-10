مناظرة جثة شاب عثر عليها في أرض زراعية بكرداسة: مصاب بالإيدز

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، بلاغات التغيب للوصول لهوية شاب عثر على جثته في أرض زراعية بمنطقة كرداسة.تلقى الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية بأحد الأراضي الزراعية.انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مجهول الهوية يرتدي ملابسه كاملة.بتوقيع الكشف الطبي المبدائي تبين إصابة المتوفي بغرغرينا في الأطراف نتيجة إصابته بمرض الإيدز؛ وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.وتفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغات التغيب لكشف هوية المتوفي؛ وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات.