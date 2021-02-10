إحالة 6 مسئولين بالهيئة العامة للسد العالي للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة القضية رقم 140 لسنة 62 قضائية عليا، بشأن إحالة 6 مسئولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بأموال الخاص بجهة عملهم.تقرير الاتهام شمل كلًا من "م. ع" مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، "ج. ب" مدير الوحدة الحسابية والمراقب المالي، "م. ح" رئيس قسم الاستحقاقات، "م. ف" مدير الشئون الإدارية، "ي. ح" رئيس المراجعة الحسابية، "س. أ" مدير الشئون الإدارية والموارد البشرية.أكد تقرير الاتهام أن المحالين خلال الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2018 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.وكشفت التحقيقات عن أن من شملهم تقرير الاتهام وافقوا كل فيما يخصه على صرف حافز الإشراف والتميز لشاغلي وظائف الإدارة العليا والمهندسين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بالزيادة عن المقرر قانونًا بالقرار الوزاري رقم 1266 الصادر في 9 فبراير عام 2015 ولائحة الهيئة جهة عملهم الصادرة في 13 يوليو عام 1967 مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بجهة عملهم قيمتها 1.7 مليون جنيه.كما وافقوا- كل فيما يخصه- على صرف حافز الإعاشة للعاملين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة للأعوام المالية 2015 ــ 2016 ــ 2017 ــ 2018، على النحو الذي أسفرت عنه التحقيقات، وعلى ضوء التقرير المرفق بأوراق القضية، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.