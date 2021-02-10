هونج كونج: لا حماية قنصلية لمزدوجي الجنسية

أكدت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، أن مواطني هونج كونج الذين يحملون جنسية مزدوجة لن يعودوا بعد الآن مؤهلين للحماية القنصلية الأجنبية.وقالت لام في بيان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إن حاملي جوازات السفر البريطانية لما وراء البحار الصادرة بعد عام 1997 يحق لهم استخدام الوثائق كدليل على الهوية لا أكثر.وجاء بيانها بعد أن أطلقت بريطانيا خطة تأشيرة جديدة في 31 يناير، تسمح لحاملي جوازات السفر البريطانية لما وراء البحار بالعمل في بريطانيا لمدة خمس سنوات كجزء من مسار للحصول على الجنسية، ردا على قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج.يشار إلى أن أكثر من 450 ألف شخص من سكان هونج كونج لديهم حاليا جوازات السفر البريطانية لما وراء البحار، مع ما يصل إلى 5 ملايين يحق لهم التقدم بطلب للحصول على الوثيقة، وهناك الآلاف في طريقهم لمغادرة هونج كونج في إطار الخطة البريطانية الجديدة.