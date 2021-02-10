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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

معاينة تصويرية لقاتل شقيقه بالسلام: «كان حبيبي»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:15 م
جثة
جثة
حسام التمساح
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انتقل فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، بصحبة رجال الأمن والمتهم بقتل شقيقه أثناء دفاعه عن والده، إلى مكان ارتكاب الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وقال إنه لم يكن يقصد قتل شقيقة وإنما أصيب دون قصد وسقط ميتا، مضيفا: «كان حبيبي».

كانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب على يد شقيقه بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن المتهم تشاجر مع والده وأثناء محاولة الشاب الدفاع عن والده قام شقيقه بطعنه بسلاح أبيض مما أسفر عن وفاته في الحال، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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