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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 23 شخصا في هجمات لعصابات مسلحة بنيجيريا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:20 م
هجمات لعصابات مسلحة
هجمات لعصابات مسلحة بنيجيريا
وكالات
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قتل 23 شخصًا في هجمات شنها مُسلحون في عدد من المناطق بمحافظة كادونا شمال غربي نيجيريا.

وأوضح مفوض الأمن الداخلي والشؤون الداخلية لمحافظة كادوما صاموئيل أروان اليوم، أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت مقتل 23 شخصًا في هجمات مختلفة بمناطق بيرنين غواري، وجيوا، وإيغابي وكورو، مؤكدًا أن سلاح الجو النيجيري قام بملاحقة المهاجمين وتوجيه ضربات استهدفت المجموعات المُسلحة.

وكانت السلطات النيجيرية قد أعلنت أمس مقتل 19 شخصًا في هجومين على قريتي "كوتيمشي"و"كوجيني كاجورو".

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