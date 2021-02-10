تقرير وزارة الصحة المصرية اليوم بخصوص إحصائيات فيروس كورونا 10-2-2021

أصبحت عادة يومية للمواطنين توجيه محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تقرير وزارة الصحة المصرية اليوم بخصوص إحصائيات فيروس كورونا وأعداد المصابين الجددد والوفيات، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الإحصائيات اليومية لوزارة الصحة وأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس القاتل.





تقرير وزارة الصحة المصرية اليوم إحصائيات فيروس كورونا





أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي الإحصائيات المجمعة لأعداد الإصابة والشفاء والوفيات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك من المعامل المركزية التابعة لمستشفيات العزل والتي أكدت وفقا لآخر إحصائية تسجيل 573 حالة إيجابية من خلال المسحات المعملية كما سجلت 52 حالة وفاة جديدة وارتفاع حالات الشفاء إلى 133098 وخروجهم من مستشفيات التي خصصتها الوزارة لمثل تلك الحالات.





أعراض الموجة الثانية من فيروس كورونا





وفقا لتصريحات منظمة الصحة العالمية فإن أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تتمثل في الصداع النصفي والإسهال وسعال وفقدان الشهية وتكسير حاد في الجسم وعدم قيام الأجهزة الحيوية بمهامها اليومية بالإضافة إلى فقدان حاستي الشم والتذوق وظهور طفح جلدي وعلى من يشعر بمثل هذه الحالات عزل نفسه فورا والاتصال ب 105 الرقم الساخن لوزارة الصحة و الاستفسارات عن الخطوات التي يجب إتباعها في مثل هذا الوضع.





الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا





اتخذت العديد من الدول بمختلف بلدان العالم خاصة مصر إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك وفقا لذروة وخمول الفيروس وفقا لما توضحه تقرير وزارة الصحة المصرية اليومي بخصوص إحصائيات فيروس كورونا حيث تتلخص الإجراءات الاحترازية في ارتداء الكمامات الواقية والابتعاد مسافات أمنة عن بعض في كافة المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية وإغلاق المدارس واتباع نظام التعليم الالكتروني.





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