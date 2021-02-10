مالك مكتبة يزور مستندات رسمية فى الجيزة

نجح رجال الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، في ضبط مالك مكتبة احترف تزوير المستندات الحكومية في الجيزة.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث بقطاع الأحوال المدنية تزوير مالك مكتب توريدات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، المستندات والأختام الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين راغبى استخراج بطاقات الرقم القومى بمهن وعناوين مغايرة للحقيقة نظير مبالغ مالية كبيرة واتخاذه محل إقامته مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لمباحث الجيزة وأمكن ضبطه.عثر بمسكنه على الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير- كمية من المستندات والشهادات المزورة المعدة للبيع.بمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.